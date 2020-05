O V. Setúbal deu a conhecer este sábado os resultados do controlo realizado durante a manhã de sexta-feira a jogadores, equipa técnica e staff do plantel principal.

«O rastreio realizado à Covid-19 revelou que nenhum jogador, treinador ou elemento do ‘staff’ se encontra infetado», disse o médico do clube, Ricardo Lopes, em declarações citadas pelos sadinos

Os elementos do V. Setúbal foram também submetidos ao exame serológico, sendo que ninguém apresentou anticorpos para o SARS-CoV-2, vírus que provoca a doença Covid-19. «Pressupõe que ninguém contactou diretamente com a doença», esclareceu o mesmo clínico.

Está assim confirmado o regresso aos trabalhos do V. Setúbal esta segunda-feira, 4 de maio, a partir das 09h00 no Estádio do Bonfim. Antes dos início dos treinos coletivos, todo o grupo de trabalho será novamente rastreado.