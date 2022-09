O treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, sublinhou na manhã desta quinta-feira que a sua equipa tem de fazer o seu jogo «sem medo» e procurar criar problemas ao Benfica para tentar ter sucesso no duelo inaugural da 5.ª jornada da I Liga.

«Em casa, com o seu público, é uma equipa ainda mais forte. Temos que fazer o nosso jogo, sem medo, sem bola ser uma equipa compacta e manter índices de agressividade e, com bola, ter a tranquilidade de procurar os espaços que o Benfica deixa e atraí-los, porque não há nenhuma equipa do mundo que seja capaz de fechar todos os espaços», disse Álvaro Pacheco, na conferência de imprensa de antevisão.

O Benfica é líder isolado com 12 pontos, enquanto o Vizela é 11.º, com cinco pontos. Apesar de a época ainda estar numa fase inicial, Pacheco considera que o Benfica «está diferente» e elogiou o futebol ofensivo dos comandados de Roger Schmidt.

«O Benfica tem dinâmicas completamente diferentes, jogadores com posicionamentos diferentes também. É uma equipa que está moralizada e tem uma grande vantagem que é ter muito mais jogos que o Vizela, o que lhes deu entrosamento e dinâmicas. É uma equipa muito ofensiva, mete muita gente a atacar. Vai ser um grande jogo e com golos», antecipou, embora também projete a sua equipa «virada para a baliza do adversário».

«Acredito que vamos fazer golos e é com esse objetivo que vamos lá», disse Álvaro Pacheco, lembrando que o Vizela só não marcou na receção ao FC Porto (derrota por 1-0), mesmo tendo jogado com um ponta-de-lança adaptado. «Gosto é de arranjar soluções, arranjámos um ponta-de-lança, que é o Kiko Bondoso, que enriquece o nosso jogo porque tem determinadas características, e um lateral direito, que é o Tomás Silva, que tem estado muito bem», referiu.

Por outro lado, o técnico dos vizelenses confirmou que o austríaco Alexander Schmidt está perto de ser reforço, tal como o Maisfutebol noticiou. «É um jogador de quem gosto muito e está há muito tempo referenciado. Ainda não é jogador do Vizela, mas esperemos que possa fazer parte da nossa caminhada», respondeu.

O Benfica-Vizela joga-se a partir das 19 horas de sexta-feira e tem arbitragem de Fábio Veríssimo. Siga o duelo, ao minuto, no Maisfutebol.