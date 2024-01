O Vizela anunciou esta quinta-feira a contratação em definitivo de Samuel Essende.

O avançado de 26 anos estava emprestado pelo Caen, de França, numa cedência que contemplava uma opção de compra, a qual foi acionada.

Essende fica agora ligado aos vizelenses até junho de 2026.

Nada mudou. Vim para Vizela porque toda a estrutura me convenceu de que este seria o melhor contexto para evoluir como jogador. Podemos dizer que este novo passo é apenas uma realização natural dos nossos desejos. O Vizela mostrou um interesse verdadeiro em mim e foi por isso que incluiu no acordo com o Caen uma porta onde essa confiança poderia ser confirmada. Eu vi que poderia ajudar a equipa e aprender muito. Foi um acordo de ganho para ambas as partes e por isso vim para Vizela. Felizmente esta ligação vai continuar», disse o jogador francês, citado na nota.

Com nove golos – dez no total da temporada –, Essende já é o melhor marcador da história do Vizela no campeonato.



SAIBA MAIS SOBRE O MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS