O Benfica anunciou esta quinta-feira que chegou a acordo com o Al-Duhail, do Qatar, para a venda de Lucas Veríssimo.

Em comunicado no site oficial, o emblema qatari também deu conta da contratação do defesa-central brasileiro, sem, no entanto, dar qualquer detalhe do contrato.



Lucas Veríssimo, recorde-se, esteve fechado no Corinthians, depois de já ter sido emprestado ao timão: no entanto, e com tudo acordado, o clube brasileiro informou que o atleta de 28 anos tinha aceitado a proposta de última hora do Al-Duhail.

Contratado em janeiro de 2021, Lucas Veríssimo fez 41 jogos de águia ao peito e marcou cinco golos, ele que em 2021/22 sofreu uma lesão grave no joelho. Vai agora jogar no Qatar.