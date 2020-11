O Estoril-Praia, líder da II Liga, escorregou este domingo ao ceder um empate, em casa, diante do Vizela (2-2), com um golo consentido nos últimos segundos do jogo da 10.ª jornada.

Num jogo que começou sob muita chuva e acabou com o sol a brilhar, o Estoril mostrou desde cedo os créditos de líder e chegou a estar a vender por 2-0, com golos de Harramiz (19m) e João Gamboa (52m).

Um golo de Kiki Afonso, aos 56 minutos, voltou a deixar o resultado em aberto, os canarinhos procuraram defender a curta vantagem, mas os visitantes voltaram a marcar ao sexto minuto de compensação.

Um golo que gerou muitos protestos dos estorilistas contra o árbitro Fábio Melo que ainda expulsou Vidigal, do Vizela, antes do apito final.

Com este empate o Estoril, com 23 pontos, fica à mercê do Mafra que, com 21 pontos, joga apenas na segunda-feira frente ao Vilafranquense.

Entretanto, também este domingo, o FC Porto B, depois de quatro derrotas consecutivas, regressou às vitórias, ao vencer em Arouca por 3-2. Chico Conceição, filho do treinador do FC Porto, abriu o marcador, logo aos 4 minutos, enquanto Danny Loader (21 e 31, gp) aumentaram a vantagem dos visitantes. André (25m) e Heliardo (85m) marcaram pela equipa da casa.

Destaque ainda para o triunfo da Académica sobre o Sp. Covilhã (2-1). João Traquina (14m) e Mohamed Bouldini (41m) marcaram pelos estudantes, enquanto Areias reduziu a diferença para a formação serrã no último minuto.

Resultados da 10.ª jornada (confira aqui a classificação)

Sábado:

Académico de Viseu - Penafiel, 0-0

Cova da Piedade – Feirense, 0-0

Domingo:

Académica - Sporting da Covilhã, 2-1

Estoril Praia – Vizela, 2-2

Arouca - FC Porto B, 2-3

Segunda-feira:

Benfica B – Varzim, 16:00

Mafra – Vilafranquense, 20:45

Terça-feira:

Desportivo de Chaves - Casa Pia, 17:00

Quarta-feira (9 dezembro):

Leixões – Oliveirense, 18:00