O treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, em declarações na flash interview da SportTV após a derrota frente ao FC Porto (4-2), em jogo da 32.ª jornada da Liga:

[O que faltou ao Vizela depois do 2-2] «O controlo emocional em alguns momentos do jogo. vínhamos aqui para conquistar pontos e isso ficou demonstrado. Tivemos cinco minutos em que cometemos dois erros e sofremos dois golos, mas mais uma vez demos uma grande resposta. Tinha pedido aos jogadores que discutissem o jogo. Chegámos ao 2-2 com mérito e com qualidade, a pegar no jogo. depois disso, faltou-nos controlo emocional, sabíamos que era preciso manter a estabilidade. Mesmo assim, continuámos a tentar pegar o jogo. Fomos das poucas equipas a levar o jogo, sentimos o FC Porto a queimar tempo na parte final, a bater bolas, isso foi mérito dos meus jogadores. Saio daqui muito orgulhoso com a qualidade e o carácter que demonstraram. Estamos tristes pela derrota, mas a jogar assim vamos conseguir a permanência.

O Claudemir diz que sentiu uma dor na coxa e achámos melhor sair, para não agravar a lesão nesta parte final do campeonato.

[Que notas leva para as duas jornadas que faltam?] Para conseguirmos a permanência, temos de fazer pontos, não sei quantos. Temos de ser capaz de pontuar no próximo jogo e manter a distância, deixar tudo para a última jornada. Temos de ser nós, não abdicarmos da nossa ideia. Hoje não fomos felizes, mas agora temos de levar esta coragem e alma para os últimos jogos.

Quero deixar uma palavra aos adeptos, foram fantásticos, um grande abraço para eles.»