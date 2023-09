Pablo Villar, treinador do Vizela, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com o Benfica por 2-1:

«Tivemos uma primeira parte com muitos problemas quando tínhamos bola.

Foi uma primeira parte má mas, como aconteceu em Lisboa [com o Sporting], com 2-0 há que esperar pelo nosso momento, marcar um golo e entrar no jogo. Sabíamos que era importante chegarmos vivos até ao fim.

Claro que o Benfica é uma equipa que criar ocasiões de golo, mas sabemos como é o futebol e no final podíamos ter empatado num lance de cabeça.»

[Mexidas nas segunda parte. A equipa ficou a ganhar?]

«Os alas fizeram um trabalho defensivo muito exigente na primeira parte. E não tinham frescura. Pusemos mais energia e depois tivemos mais gente que podia segurar a bola e atacar com mais precisão.»

[É possível sair satisfeito deste jogo, apesar da derrota?]

«Não é para estar satisfeito. A primeira parte foi má, é certo que a reação foi boa e há coisas positivas. Mas temos de continuar a trabalhar, melhorar o que não está a correr bem e dar continuidade ao que temos feito bem.»