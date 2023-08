Pablo Villar, treinador do Vizela, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Sporting no Estádio José Alvalade (jornada 1 da Liga 2023/24):

[Sobre Gyökeres, um jogador novo na Liga portuguesa]

«É um jogador novo, mas se não me engano de 20 milhões de euros. Talvez o orçamento do Vizela nas três épocas nunca tenha chegado a 20 milhões. Vai fazer a diferença em Portugal e nas competições europeias. Tanto o Bruno Wilson como o Anderson são dos melhores centrais do campeonato e tiveram dificuldades. O Gyökeres é um dianteiro excecional.»