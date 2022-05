O treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, afirmou esta sexta-feira que vai «jogar com os melhores» para terminar «em grande», no terreno do vizinho Moreirense, no próximo sábado, em duelo da última jornada da Liga.

«Sabemos perfeitamente o que representa este dérbi, mas o que importa é o que fomenta a cultura de exigência. Vão jogar os melhores», disse o treinador vizelense

Para Álvaro Pacheco, a permanência do Vizela é «mais do que justa» face ao «desenrolar da época». O treinador de 50 anos lembrou que o grupo quer terminar o campeonato «em alta» e mostrar a «cultura de vitória» trabalhada pela sua equipa técnica desde a época 2019/20, quando os minhotos disputavam o Campeonato de Portugal, então o terceiro escalão do futebol nacional.

O Vizela é 14.º classificado da Liga, com 33 pontos, defronta o Moreirense, 17.º, com 26, às 15h30 de sábado, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, com arbitragem de Nuno Almeida.