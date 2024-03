O Benfica conquistou a Taça de Portugal feminina de voleibol, ao derrotar o PV2014/Colégio Efanor, por 3–2, na final disputada na noite de sábado.

As encarnadas quebraram um jejum de 50 anos, naquela que foi a primeira final em 34 anos, e venceram a equipa do concelho de Matosinhos com os parciais de 25-22, 25-18, 21-25, 13-25 e 15-12.

O Benfica conquistou assim a terceira Taça de Portugal perante um Centro Cultural de Viana do Castelo lotado, com 1500 espectadores, frente a um adversário que também perseguia a terceira vitória na prova, após os êxitos de 2015 e de 2018.