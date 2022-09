A Polónia, campeã em título, e a Itália, detentora do 'cetro' europeu, apuraram-se hoje, em Katowice, para a final do campeonato do mundo de voleibol masculino.

Os dois jogos de hoje realizaram-se na cidade polaca de Katowice, que também vai acolher no domingo a final e o jogo de atribuição do terceiro lugar, entre o histórico Brasil e a Eslovénia, país que foi coorganizador deste campeonato.

No jogo que repetia a final de há quatro anos, a Polónia superou o Brasil por equilibrados 3-2, com 15-12 na 'negra', após 23-25, 25-18, 25-20 e 21-25.

A exemplo da ronda anterior, em que afastou os Estados Unidos também por 3-2, a Polónia teve muito que fazer para conseguir afastar a maior potência não europeia da modalidade.

Já a Itália teve o caminho mais facilitado, superando a progressiva Eslovénia, que acabou por ceder por 3-0.

Parcialmente organizadora deste Mundial, com jogos até aos 'quartos', a Eslovénia apresentou a sua melhor seleção de sempre, ainda assim impotentes para travar os transalpinos, que ganharam com parciais de 25-21, 25-22 e 25-21.

O título decide-se em Katowice, num pavilhão com capacidade para 11 mil espetadores, a partir das 20:00 horas. Mais cedo, pelas 17:00 horas, Brasil e Eslovénia decidem quem fica com o bronze, no mesmo pavilhão.