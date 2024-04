O Benfica procurará ampliar a vantagem na final da Liga de voleibol, desta feita no reduto do Sporting. Depois vencerem na receção aos leões na sexta-feira, por 3-1, as águias procuram voltar a triunfar consecutivamente sobre os rivais, algo que aconteceu na sétima e nona jornada da fase inaugural do campeonato.

Esta época, o Sporting apenas perdeu três dos quatro encontros com o Benfica na Liga.

Siga, aqui, ao minuto, todos os momentos deste encontro.

A final da Liga é disputada à melhor de cinco encontros.