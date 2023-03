O Sporting conquistou a Taça de Portugal de voleibol feminino.

Na final realizada em Viana do Castelo as leoas bateram o AJM/FC Porto por 3-2 num encontro com alterações de liderança. O Sporting venceu o primeiro set por 25-22, mas perdeu os dois seguintes por 23-25 e 23-25. No quarto parcial, a equipa lisboeta conseguiu voltar a impor-se por 25-17 e forçou a negra, na qual foi mais forte e venceu por 15-13.

Esta é a terceira Taça de Portugal conquistada pelo Sporting e a primeira desde 1985/86.