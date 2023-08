João Almeida terminou a quinta etapa da Volta à Polónia no terceiro lugar, depois de escapar a uma queda nos últimos metros da chegada a Bielsko-Biala, seguindo no segundo lugar da geral individual.

O ciclista português sprintou com o camisola amarela, o esloveno Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), segundo classificado, e o vencedor da tirada, o neerlandês Marijn van der Berg (EF Education-Easy Post), que se impôs ao cabo de 4:51.27 horas no final de 198,8 quilómetros entre Pszczyna e Bielsko-Biala.

O sprint final ficou marcado por uma queda, já na reta final, que deixou fora da luta grande parte do pelotão que resistia à fuga, com Almeida a escapar, assim como Rúben Guerreiro (Movistar), 13.º classificado com o mesmo tempo.

Nas contas da geral, Mohoric segue líder, com 12 segundos de vantagem sobre João Almeida, vencedor da corrida em 2021, enquanto o polaco Michal Kwiatkowski (INEOS) subiu a terceiro lugar, a 16 segundos do líder. Guerreiro, por seu lado, é 13.º, a 1.03 minutos.

Na quinta-feira, a sexta etapa é um contrarrelógio individual em Katowice, com 16,6 quilómetros que serão determinantes no desfecho da corrida que termina sábado em Cracóvia.