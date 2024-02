Daniel Martínez foi rei no Alto da Fóia, na segunda etapa da Volta ao Algarve, realizada esta quinta-feira. O colombiano, da BORA-hansgrohe, vencedor da prova em 2023, foi mais forte na chegada ao topo do Algarve.

Ao vencer a etapa de 179.1km, entre Lagoa a Monchique, em 4:40.20 horas, ao sprint com o belga Evenepoel (Soudal Quick-Step), Martínez assumiu a camisola amarela. Isto porque, na classificação geral, o colombiano leva quatro segundos de vantagem sobre Evenepoel, que conquistou a «Algarvia» em 2021 e 2020.

A fechar o pódio está Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), com 12 segundos de atraso. O norte-americano, recorde-se, conquista a última Vuelta.

Entre os portugueses, António Monteiro (UAE Emirates) é o melhor classificado, no 13.º posto, a 20 segundos da liderança. Entretanto, no 26.º lugar segue Hélder Gonçalves (Boavista), a um minuto e 38 segundos.

Quanto a Rui Costa, o veterano da Easypost, de 37 anos, segue no 66.º posto, a 6:10 minutos.

Daniel Martinez triumphs over Remco Evenepoel at the top of Foia and is the new Yellow Jersey of the 50th Volta ao Algarve! 🏆💛#VAlgarve2024 pic.twitter.com/yEatf7MJCo