Oito clubes da Liga vão pagar um total de quase trinta mil euros por mau comportamento dos adeptos ou pela utilização de artefactos de pirotecnia na última jornada. Só o Sporting paga mais de um terço deste valor, mas Vitória e Benfica também contam com multas avultadas.

A goleada do Sporting ao Sp. Braga (5-0), no Estádio de Alvalade, custou mais de dez mil euros aos leões, não só pelo comportamento incorreto dos adeptos, com destaque para os cânticos direcionados a João Mourinho (1.240 euros), mas sobretudo pelo infindável número de engenhos pirotécnicos (o relatório contabiliza mais de quarenta) utilizados durante o jogo.

Neste mesmo jogo, o Sp. Braga também foi punido com uma multa de 1.020 euros por insultos dirigidos a Ruben Amorim.

O empate entre Vitória e Benfica (2-2) também saiu caro aos dois emblemas. Os minhotos vão ter de pagar mais de 7 mil euros por comportamento incorreto do público, enquanto o Benfica também paga mais de 6 mil.

Com multas mais pequenas, mas também relacionadas com o mau comportamento dos adeptos, destacam-se ainda o Farense (1.520€), Rio Ave (408€), Boavista (1.275€) e Estrela (1.275€).

As multas por mau comportamento dos adeptos (inclui pirotecnia):

Vitória Guimarães (recebeu o Benfica): 6.690 + 571=7.261 euros

Benfica (visitou o Vitória): 5.740+612=6.352 euros

Sp. Braga (Visitou o Sporting): 1.020 euros

Sporting (Recebeu o Sp. Braga): 1.224+9.560=10.784 euros

Farense (recebeu o Famalicão): 245+1275= 1520 euros

Rio Ave (recebeu o Casa Pia): 408 euros

Boavista (recebei o Estoril): 1275 euros

Estrela (recebeu o Portimonense): 1275 euros

Total: 29.895 euros

O Estrela, além da multa por mau comportamento, vai ainda ter ainda de responder a um processo disciplinar por alegadamente ter barrado ou atrasado a entrada dos adeptos do Benfica no Estádio José Gomes.

Na lista de castigos constam os nomes de sete jogadores que vão cumprir castigo na próxima ronda, entre os quais dois do Vitória (joga em Portimão) e outros dois do Benfica (recebe o Vizela).

Jogadores castigados para a 22.ª jornada:

Jota Silva (Vitória)

Borevkovic (Vitória)

Florentino (Benfica)

Kökçü (Benfica)

Pedro Taborda (Moreirense)

Nathan (Famalicão)

Mateus Fernandes (Estoril)