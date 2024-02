O Conselho de Arbitragem divulgou esta quarta-feira mais nove áudios de conversas de árbitros com os vídeoárbitros (VAR) relativos a jogos da Liga das últimas semanas que foram analisados no programa «Juízo final», na Sport TV, na qual destacamos dois, o golo anulado a Di María, por mão na bola de João Mário, na vitória do Benfica sobre o Boavista (2-0), bem como um alegado penálti sobre Evanilson na vitória do FC Porto em Faro (3-1) na ronda seguinte.

18.ª jornada, Benfica-Boavista, 2-0: golo anulado a Di María por mão na bola de João Mário:

A conversa entre Gustavo Correia (árbitro) e Bruno Esteves (VAR):

VAR: Gustavo, daqui VAR. Estás a ouvir-me? Aconselho-te que venhas à zona de revisão para anularmos o golo por mão na bola na jogada de ataque.

Árbitro: Tens o Otamendi.

VAR: Ok, este é o momento do contacto. Braço em volumetria, fica com a posse de bola.

Árbitro: Ok.

VAR: Vamos dar-te uma imagem aberta para veres.

Árbitro: Sim, continua, continua.

VAR: Sempre com bola. Sempre.

Árbitro: Ok, vou anular o golo por falta na fase de ataque. Braço aberto.

VAR: Em volumetria.

Árbitro: Sim, correto. Obrigado.

19.ª jornada, Farense-FC Porto, 1-3: alegado penálti sobre Evanilson:

A conversa entre João Pinheiro (árbitro) e António Nobre (VAR):

VAR: João, prepara-te para uma revisão. Para mim, é só bola.

Árbitro: Está bem. Vou ver.

VAR: Podes vir à revisão por favor para cancelar um penálti.

Árbitro: Tu já vais levar amarelo.

VAR: Vais ver o contacto na bola primeiro, depois vou passar devagarinho para a frente e para trás. Está ali o contacto na bola, não vejo o pé a mexer.

Árbitro: Tudo ok. Boa decisão.