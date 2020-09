O treinador do West Bromwich Albion, Slaven Bilic, garantiu esta quinta-feira que Filip Krovinovic vai regressar ao clube por empréstimo do Benfica.

Em conferência de imprensa, o técnico revelou que espera a chegada do médio croata durante o fim de semana.

«Disseram-me que ele deve chegar no fim de semana, por isso espero que ele comece a treinar connosco depois do jogo com o Chelsea [sábado]», disse, citado pela Sky Sports.

«Vai acontecer. O diretor garantiu que ele virá. Como disse, ele está em Lisboa, portanto não podemos garantir a 100 por cento, mas parece que está tudo resolvido com o Benfica», acrescentou.

Refira-se que Krovinovic já esteve no WBA na época passada, cedido pelo Benfica, tendo feito 43 jogos e marcado três golos.