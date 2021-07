Na estreia de Bruno Lage, o Wolverhampton perdeu o primeiro jogo-treino da pré-temporada, frente ao Crewe Alexandra (1-0).

Lage lançou o reforço Francisco Trincão de início, tal como Fábio Silva, que fez dupla com Raúl Jiménez, que regressou ao fim de oito meses parado. De fora ficaram Daniel Podence e Pedro Neto, a recuperar ainda de lesão, e José Sá, que chegou ao clube no final desta semana. Rúben Neves, João Moutinho e Nélson Semedo continuam de férias depois do Euro 2020.

Jiménez jogou cerca de 30 minutos, sendo substituído por Cutrone. Antes de sair, ainda acertou na trave na marcação de um livre direto. Trincão e Fábio Silva saíram ao intervalo, com o resultado ainda empatado. Aos 53 minutos, Chris Long marcou o único golo da partida, para o lado do Crewe Alexandra. Até ao final os Wolves tentaram, mas não conseguiram empatar.

O Wolverhampton vai viajar agora até Espanha, onde joga o segundo jogo da pré-época, frente ao Betis.