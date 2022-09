Um golo de Daniel Podence deu a primeira vitória ao Wolverhampton, de Bruno Lage, nesta edição 2022/23 da Premier League.

Com seis portugueses de início, os Wolves procuravam vencer depois de nas primeiras cinco jornadas terem somado três empates e duas derrotas.

No Molineux, a primeira parte foi um pouco pobre, com apenas dois remates enquadrados no total de 10 que Wolves e Saints tentaram. Esses dois enquadrados pertenceram à equipa da casa e, claro, um deles resultou no 1-0 final.

Após passe de Matheus Nunes, Podence até acertou mal na bola, mas isso foi decisivo para ultrapassar o guarda-redes Gavin Bazunu, traído pela trajetória da bola, aos 45 minutos.

O Southampton esteve perto do empate no segundo tempo, mas Adams viu um golo anulado por mão na bola – incrível como o jogador falha o cabeceamento – e o mesmo Adams atirou ao ferro momentos depois.

Em contra-ataque, o Wolverhampton também podia ter aumentado, com Gonçalo Guedes a usar a sua rapidez, tal como Pedro Neto, para assustar a defensiva contrária.

O jogador formado no Benfica e que se transferiu do Valência para Wolverhampton substituiu Kalajdzic, reforço dos Wolves e que foi titular numa partida em que a formação de Lage sofreu até ao último minuto para garantir três pontos que lhe permitem respirar melhor.