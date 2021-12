Yannick Agnel, antigo campeão olímpico francês de natação acusado de agressão sexual a uma menor de 15 anos, reconheceu a veracidade dos factos perante a justiça, de acordo com uma representante do ministério público do tribunal de Mulhouse.



A procuradora Edwige Roux-Morizot referiu que Yannick Agnel afirmou não «ter tido a sensação de ter coagido a vítima», acrescentando que a possível existência de crime se deve à diferença de idade entre o alegado agressor e a vítima.

Os alegados factos remontam a 2016, quando o antigo nadador tinha 24 anos e Naome Horter, filha do então treinador de Agnel, tinha apenas 13 anos.

Yannick Agnel, atualmente de 29 anos, conquistou duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos Londres2012. O antigo nadador foi detido na quinta-feira, na sequência de uma denúncia apresentada pela família de Naome Horter, e esteve detido dois dias.