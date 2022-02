A 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol encerra esta segunda-feira, com o encontro entre Arouca e Marítimo, a partir das 20h15.

Ainda em Portugal, há mais futebol em agenda, com os dois últimos jogos da 22.ª jornada da II Liga, pelas 18 horas: Desportivo de Chaves-Vilafranquense e Rio Ave-Estrela da Amadora.

Na Liga 3, encerra a 19.ª jornada, num jogo que inicialmente ia ser jogado no domingo, mas que foi adiado devido ao mau tempo que afetou a marcação do relvado: Canelas 2010 e UD Oliveirense medem forças a partir das 15 horas, num duelo que opõe segundo e quarto classificados da série A e com hipóteses de chegada ou colagem à liderança em caso de vitória.

Em Espanha, fecha a 24.ª jornada da liga, com um Maiorca-Athletic Bilbao, às 20 horas. Em Itália, encerra a jornada 25 da Serie A, com o Spezia-Fiorentina (19h45), havendo ainda vários jogos noutros campeonatos europeus.

Cheiro a Europa, da Youth League às antevisões de Champions

Pelas 11 horas, em Nyon, na Suíça, decorre o sorteio dos oitavos de final da Youth League, com Sporting e Benfica presentes. Os dois clubes portugueses estão no lote das oito equipas vencedoras de grupo, assim como Juventus, Liverpool, Manchester United, PSG, Real Madrid e Salzburgo. Atlético Madrid, AZ Alkmaar, Borussia Dortmund, Dínamo Kiev, Genk, Midtjylland, Sevilha e Zilina são as equipas que venceram no play-off de acesso.

Ainda sobre as competições europeias, há antevisões aos jogos de terça-feira, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Ruben Amorim e um jogador farão a antevisão do Sporting (18h30) ao jogo com o Manchester City, por quem também falará o treinador Pep Guardiola e um jogador (13h15), no lançamento do encontro de Alvalade.

Modalidades com dérbi no voleibol

Na noite desta segunda-feira, há um Sp. Espinho-Académica de Espinho, pelas 21 horas, no jogo que encerra a 10.ª jornada da série dos primeiros, da segunda fase do campeonato nacional de voleibol.

Prosseguem ainda os Jogos Olímpicos de Inverno e, já mais logo à noite, na madrugada de segunda para terça-feira, há muito para ver em mais uma noite de liga norte-americana de basquetebol (NBA). São nove jogos, entre eles o do dos Sacramento Kings, do português Neemias Queta:

Washington Wizards-Detroit Pistons (00h00)

Brooklyn Nets-Sacramento Kings (00h30)

New York Knicks-Oklahoma City Thunder (00h30)

Chicago Bulls-San Antonio Spurs (01h00)

Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers (01h00)

New Orleans Pelicans-Toronto Raptors (01h00)

Denver Nuggets-Orlando Magic (02h00)

Utah Jazz-Houston Rockets (02h00)

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors (03h30)