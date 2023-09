Depois de duas finais entre ambos, Benfica e Salzburgo defrontaram-se no arranque do grupo D da Youth League e empataram a uma bola.



Pela primeira vez no histórico de confrontos entre os dois, ninguém ganhou. Este resultado acaba por penalizar mais as águias que foram superiores, sobretudo na primeira metade.



Os austríacos até ensaiaram o primeiro remate à baliza aos dois minutos, mas a partir daí só deu Benfica. Meotti, filho do ex-Sp. Braga Vandinho, testou a atenção de Hamzic enquanto Hugo Félix mostrou mira pouco afinada em dois livres diretos.



O Salzburgo procurou sempre sair em contra-ataque e com pouca gente embora não tenham criado grandes dificuldades ao adversário. As bolas paradas eram, na perspetiva encarnada, sinónimo de perigo. Numa dessas situações, Daghim aproveitou um ressalto na área para na cara de Marcel Mendes rematar por cima.



A resposta encarnada não tardou e João Rêgo encheu-se de pé (e de força) para do «meio da rua» atirar com estrondo à baliza de Hamzic. O Benfica ameaçou o 1-0 pouco depois num remate cruzado de Meotti.



A segunda parte foi diferente. O conjunto orientado por Paulo Lopes pareceu perder «gás» e aliado à pouca coragem ofensiva do Salzburgo, o jogo perdeu qualidade. Foi, por isso, necessário esperar até aos 74 minutos para que o Benfica assustasse o Salzburgo num pontapé cruzado de Rodrigo Rêgo.



O Benfica tinha ligeiro ascendente na partida, mas parecia sem capacidade para quebrar a resistência austríaca até que João Veloso, num remate de fora da área, fez um belo golo e abriu o marcador (82m).



O jogo parecia resolvido. No entanto, o Salzburgo ainda tinha um trunfo na manga e conseguiu a igualdade (injusta) com um pontapé de fora da área de Paumgartner (87m).



Um resultado injusto para o Benfica que parece ser superior ao emblema austríaco.