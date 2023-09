A equipa de sub-19 do FC Porto entrou na nova edição da Youth League com o pé direito, com uma exibição segura e uma vitória categórica sobre o Shakhtar Donetsk (4-1), em Norderstedt, na Alemanha, a casa provisória da formação ucraniana. A equipa liderada por Nuno Capucho entrou muito bem no jogo e fez valer uma tremenda eficácia na primeira parte, com destaque para um «bis» de Rodrigo Mora, para impor a sua superioridade.

O Shakhtar até entrou melhor no jogo, procurando assumir a iniciativa, com mais bola e conseguindo, desde logo, alguma profundidade no jogo, diante de um FC Porto que se apresentou mais na expetativa. Mas esta fase durou apenas alguns minutos, uma vez que, passada a fase de estudo, a equipa portuguesa mudou por completo a atitude e partiu para cima do adversário.

Uma mudança que fez de imediato mossa no adversário. André Oliveira, com uma cabeçada, fez um primeiro aviso e, logo a seguir, aos 8 minutos, o FC Porto chegou ao golo, com Martim Fernandes a descer pela direita e a cruzar para Gonçalo Sousa deixar à bola à disposição do remate certeiro de Rodrigo Mora, um dos dois sub-17 desta equipa.

Em vantagem, o FC Porto cresceu ainda mais no jogo, obrigou o Shakhtar a recuar em toda a linha e a passar por momentos de sufoco, com dificuldades em sair a jogar, com os laterais do FC Porto a conseguirem subir pelas alas. O segundo golo, pouco depois da passagem da meia-hora, com Dinis Rodrigues a cruzar da esquerda e Rodrigo Mora a cabecear, de raspão, para as redes de Kravets.

Bola ao centro, nova investida do FC Porto, falta sobre Luís Gomes na área e penálti para a equipa de Nuno Capucho, convertido pelo «veterano» Jorge Meireles, filho de Raúl Meireles, que já tinha estado em especial destaque na Youth League da temporada passada.

Três golos que colocaram o Shakhtar sobre pressão e, até ao intervalo, os ucranianos viram três cartões amarelos. Nesta fase, a equipa de Nuno Capucho já controlava confortavelmente o jogo e o resultado, com uma crescente posse de bola.

Bomba de Djaló acaba com dúvidas

Se ainda havia dúvidas quanto ao resultado, o FC Porto esclareceu-as logo a abrir a segunda parte, com Ussumane Djaló, com uma bomba à meia-volta, a bater Kravets pela quarta vez. Estava mais do que feito e a restante segunda parte não foi mais do que uma formalidade.

Os ucranianos baixaram definitivamente os braços e Nuno Capucho aproveitou para gerir a sua equipa, primeiro refrescando o tridente ofensivo, mais tarde também o meio-campo. Até ao final, o FC Porto controlou o jogo e até teve várias oportunidades para chegar à mão cheia de golos. A equipa portuguesa não voltou a marcar e foram os ucranianos que chegaram ao golo de honra, já em tempo de compensação, com um golo do capitão Pushkarov.

O FC Porto entra, assim, a vencer, e está bem lançado para, tal como na temporada passada (chegou aos quartos de final), passar a fase de grupos e chegar à fase a eliminar.

Na próxima ronda, o FC Porto recebe o Barcelona (4 de outubro), antes de ir à Bélgica defrontar o Antuérpia (25 de outubro).