Além do anúncio de que Alvalade vai receber a final da Liga dos Campeões feminina em 2025, a UEFA revelou também os locais das finais da Liga Conferência em 2024 e 2025.

A final de 2024 vai jogar-se no Estádio Agia Sofia, em Atenas: é a casa do AEK, um dos principais clubes da Grécia. Por sua vez, o encontro decisivo de 2025 vai realizar-se no Estádio Wroclaw, (do Slask Wroclaw), na Polónia.

A UEFA informou também que a Polónia organizará o Europeu feminino de sub-19 de 2025.

De resto, o organismo que rege o futebol europeu deu conta ainda de alterações ao formato da Youth League: a partir de 2024/25, a competição de sub-19 incluirá na fase de grupos as 36 equipas que se qualificarão para a Liga dos Campeões sénior.

Já o caminho dos campeões nacionais deixa de estar limitado a 32 equipas e passa a englobar o campeão de todas as federações que fazem parte da UEFA. Se esse campeão já estiver na Liga dos Campeões, assume a vaga o vice-campeão.