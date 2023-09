O Famalicão vai defrontar o Midtjylland na primeira de duas rondas do caminho dos campeões da UEFA Youth League 2023/24, ditou o sorteio realizado esta terça-feira, em Nyon, na Suíça.

A eliminatória com os dinamarqueses tem a primeira mão agendada para 4 de outubro e a segunda para 25 de outubro.

Se superar o Midtjylland, o Famalicão, presente neste caminho dos campeões da Youth League por ser o atual campeão nacional de juniores, vai defrontar, na segunda ronda, o vencedor do embate entre os ucranianos do Rukh Lviv e os bósnios do FK Sarajevo. Esta segunda ronda tem a primeira mão agendada para 8 de novembro e a segunda para 29 de novembro.

O caminho dos campeões da Youth League é disputado por um total de 32 clubes, no caso os campeões nacionais dos 32 países com melhor ranking, cujas equipas seniores não se apuraram para a Liga dos Campeões (os 32 clubes na fase de grupos da Champions são os 32 que participam nos grupos da Youth League).

Recorde-se que Portugal vai ter, na fase de grupos da Champions e da Youth League, o Benfica, o FC Porto e o Sporting de Braga.

Finalizada a segunda ronda do caminho dos campeões, a 29 de novembro, cada um dos oito vencedores deste caminho vai receber, no play-off (6/7 fevereiro de 2024), um dos oito segundos classificados da fase de grupos. Esta é uma fase disputada a um só jogo e os vencedores do play-off apuram-se para os oitavos de final. O sorteio deste play-off é a 19 de dezembro de 2023.

PRIMEIRA RONDA – CAMINHO DOS CAMPEÕES (4/25 OUTUBRO)

Lech Poznan-Nantes

Pafos-Zilina

Rukh Lviv-FK Sarajevo

Sparta Praga-Maccabi Haifa

AZ Alkmaar-Klaipeda

Malmö-HJK

Molde-Hamilton Academical

FAMALICÃO-Midtjylland

Turan Turkistan-Sheriff Tiraspol

Universitatea Craiova-Partizan

Olympiakos-Lecce

Dínamo Minsk-Ludogorets

Maribor-Mainz

Gent-Basileia

Dínamo Zagreb-Basaksehir

Gabala-Puskás Akadémia

SEGUNDA RONDA (8/29 NOVEMBRO)

Rukh Lviv/FK Sarajevo-FAMALICÃO/Midtjylland

Lech Poznan/Nantes-Malmö/HJK

Molde/Hamilton Academical-AZ Alkmaar/Klaipeda

Sparta Praga/Maccabi Haifa-Pafos/Zilina

Gent/Basileia-Dínamo Zagreb/Basaksehir

Gabala/Puskás Akadémia-Olympiakos/Lecce

Maribor/Mainz-Dínamo Minsk/Ludogorets

Turan Turkisan/Sheriff Tiraspol-Universitatea Craiova/Partizan