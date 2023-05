Yuri Ribeiro não vai esquecer a final da Taça da Polónia, disputada entre o Legia Varsóvia e o RKS Raków. O lateral português foi expulso logo aos seis minutos de jogo, deixando a sua equipa em inferioridade numérica durante cerca de duas horas (quase todo o tempo regulamentar e o prolongamento).

Com outro português em campo - Josué -, o Legia resistiu e adiou a decisão para as grandes penalidades, acabando por conquistar o troféu.

No final, durante os festejos, os adeptos do clube fizeram questão de demonstrar carinho em relação a Yuri Ribeiro, que foi levantando em ombros por outros elementos da equipa e emocionou-se com o gesto

Ora veja: