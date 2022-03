Com 40 anos, Zlatan Ibrahimovic sente o fim da carreira a aproximar-se e não esconde o medo de pendurar as botas.

«Sinto um pouco de pânico com a ideia de parar de jogar. Continuarei enquanto for possível, enquanto conseguir resultados, mas estando bem em campo, sem sofrer», disse o avançado sueco em conferência de imprensa.

«Não quero arrepender-me quando sair, quero maximizar a minha carreira. O que vai acontecer a seguir eu não sei, enquanto escrevo o meu livro estou um pouco assustado. Um papel no futebol? Veremos quando chegar o dia. Poderia começar noutra função, fazer uma pausa ou desaparecer completamente», acrescentou.

O atacante do Milan confessou também que não vai encontrar noutro lugar a «adrenalina» de ser futebolista.

«Estamos programados para acordar, preparamo-nos para o treino, treinar, ir para casa e descansar. Isto acontece há 20-25 anos, mas um dia, quando eu acordar, não haverá mais nada na minha frente, será um grande impacto.»

Ao seu estilo, Ibra deixou ainda uma mensagem aos adeptos do futebol.

«Acho que será uma tristeza maior para vocês que não me vão ver a jogar mais. Devem desfrutar agora porque nunca mais verão nada parecido», vincou.

Ibrahimovic está concentrado com a seleção sueca, que defronta a República Checa na meia-final do play-off de acesso ao Mundial do Qatar.