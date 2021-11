Abel Ferreira chegou aos 100 jogos pelo Palmeiras em apenas um ano e quebrou um recorde mundial, que estava fixado nas 89 partidas.

O treinador luso orientou o Verdão pela centésima vez diante do Atlético Goianiense, esta quarta-feira, e comemorou a marca histórica com uma goleada, por 4-0.

Ao longo destes 370 dias à frente do emblema brasileiro, o técnico português conseguiu um aproveitamento de mais de 60 por cento, tornou-se o segundo treinador com mais vitórias pelo clube na Libertadores e o primeiro estrangeiro a vencer a prova desde 1985. Além disso, conseguiu alcançar seis finais e conquistar dois títulos na mesma temporada.

Abel Ferreira estreou-se no comando do Palmeiras a 5 de novembro de 2020, com uma vitória sobre o Bragantino.

Nas duas épocas que passou em Braga completou 98 jogos.