O Palmeiras, de Abel Ferreira, foi na quarta-feira afastado nos 16 avos de final da Taça do Brasil, ao cair em casa face ao secundário CRB, no desempate por grandes penalidades (4-3).

Depois do triunfo fora por 1-0, com um tento de Willian (42 minutos), os campeões sul-americanos, vencedores do troféu no ano passado, pareciam ter tudo a ser favor para seguir em frente, mas perderam em casa pelo mesmo resultado, culpa de um tento de Ewandro, logo aos seis minutos.

O resultado manteve-se inalterado até ao fim dos 90 minutos, pelo que – sem prolongamento - a decisão passou para os penáltis, no qual o Clube de Regatas Brasil, conjunto da Serie B, acabou por ser impor.

O Palmeiras chegou a liderar o desempate por 2-1, mas, depois falhou três penalidades seguidas, com Luiz Adriano a desperdiçar o que teria sido o 3-2, ao 10.º pontapé, para, ao 14.º, com 4-3 para o CRB, falhar Marcos Rocha.

Ao contrário do conjunto de Abel Ferreira, o Athletico Paranaense, de António Oliveira, eliminou o Avaí, também do segundo escalão, ao vencer em casa por 1-0, graças a um tento no minuto inicial, apontado por Vitinha.

A formação comandada pelo filho de Toni, ex-jogador e treinador do Benfica, tinha empatado fora a um golo, pelo que segue para os oitavos de final da competição.