Abel Ferreira foi expulso por protestos na vitória do Palmeiras frente ao Santos (1-0). Segundo o relatório do árbitro, o treinador português criticou o que considerou ser uma arbitragem prejudicial para a sua equipa: «Tudo contra nós, c...»

Aloísio Chulapa, antigo avançado que viveu momentos de glória no São Paulo, veio a público criticar a postura de Abel: «Nossa, você chora para c… Em todos os jogos você fala que ‘é tudo contra a gente’. Se você quiser, empresto-lhe as três taças do Mundial, você sente o cheirinho e depois devolve», começou escrever, nas redes sociais.

«Pára de chorar, respeita o futebol brasileiro, respeita a imprensa brasileira, respeita o adepto brasileiro. Eu respeito você, você é bom treinador, mas nunca vai chegar aos pés dos treinadores brasileiros. Ser treinador de uma equipa com investimento grande é fácil e o teu grupo é bom e fácil. Pega uma equipa sem condições para ver se você é bom. Com toda a humildade, parabéns pelo título brasileiro, sem mundial», rematou Aloísio Chulapa.