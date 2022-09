Abel Ferreira foi expulso nos minutos finais da vitória do Palmeiras frente ao Santos por 1-0, após dirigir-se para os árbitros de uma maneira agressiva.

Depois do final do encontro, em entrevista o treinador português deixou uma promessa em relação à arbitragem.

«Em relação à minha expulsão, vou fazer um pacto: vou deixar de falar dos árbitros, já falei tudo o que tinha que falar. Não vale a pena. Sempre que me perguntarem sobre os árbitros, vou evitar falar. Eles é que mandam, não adianta e não vale a pena», afirmou o treinador de 43 anos.

Abel aborda também a chamada de Danilo à seleção brasileira, e fala que a convocatória «fez mal» ao jogador de 21 anos.

«Fez muito mal ao Danilo ter ido à seleção. Lembro-me que tive uma conversa internamente com o clube e expressei minha opinião em relação à ida dele, mas não sou eu quem mando [no Palmeiras]. Ele está a passar por uma fase menos boa, mas isso faz parte», afirmou o treinador natural de Penafiel.

«Já falei diretamente que o brasileiro tem uma qualidade técnica acima da média, mas precisa melhorar na formação individual e pessoal. Ele [Danilo] saiu do campo muito chateado porque sabe que cometeu um erro», acrescentou.

No clube brasileiro desde outubro de 2020, Abel Ferreira já conquistou duas Taças dos Libertadores e lidera atualmente o Brasileirão com nove pontos de vantagem sobre o Fluminense, que é o segundo classificado. O treinador luso conta que está feliz no comando técnico do emblema de São Paulo mas deixa o futuro em aberto.

«Eu faço aquilo que gosto, os títulos são consequências. Os títulos, pra mim, significam as relações que crio com minha equipa e com os adeptos. Os títulos não são só medalhas, são relações com as pessoas. Eu sou assim, um treinador de projetos. Enquanto este casamento durar, que seja intenso. Eu tenho a minha mulher há muitos anos, desde que comecei a namorar, com 18 anos», prosseguiu.