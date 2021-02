O clássico do São Paulo com o Palmeiras foi um jogo de emoções fortes para Abel Ferreira. O treinador português irritou-se com o árbitro do encontro a quem acusou de estragar o jogo.

Primeiro, Abel pediu um penálti para o Palmeiras, que não foi assinalado, queixando-se depois da grande penalidade assinalada a favor do São Paulo.

Ao longo do encontro, Abel exaltou-se e chegou mesmo a chamar o árbitro de «fraco» e de «pirata».

«Nós vamos embora por vossa culpa, por causa dos vossos erros. Conseguiram estragar o jogo», disse ainda o técnico português, que viu cartão amarelo.

No Brasil já dizem mesmo que Abel está tão adaptado que reclama como os brasileiro.

No final do encontro, na conferência de imprensa, o técnico português começou por pedir desculpa.

«Não iria sentir-me bem… Eu sou ser humano, cometo os meus erros, faço as minhas asneiras, tento portar-me bem, mas hoje não tive um comportamento à altura de um treinador do Palmeiras, que é estar no banco tranquilo, independentemente do que se passa em campo. Tenho de corrigir isso e quero pedir desculpas pelo meu comportamento, independentemente de ter razão ou não. Fica aqui meu pedido de desculpas e comprometo-me a ter um comportamento ao nível da exigência do Palmeiras», afirmou.