Vizela e Feirense empataram este domingo 1-1 em jogo da 31.ª jornada da II Liga, resultado que favorece mais os minhotos, num jogo muito equilibrado entre dois dos candidatos à subida de divisão.

Raphael Guzzo marcou primeiro para a equipa da casa, aos 23 minutos, mas Tavares empatou para os visitantes mesmo em cima do intervalo.

O Vizela pode ver a Académica ou Arouca, que se defrontam na segunda-feira, aproximar-se, mas o empate serve-lhe mais do que ao Feirense, porque lhe permite manter a segunda posição e os quatro pontos de distância para a equipa de Santa Maria da Feira, assim como ganhar vantagem no confronto direto com o adversário deste domingo.

A verdade é que foi o 23.º jogo consecutivo do Vizela a pontuar e a equipa segue segura no segundo lugar, a seis pontos do líder Estoril e com quatro pontos de vantagem sobre o Feirense e Académica.