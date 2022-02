O Desportivo de Chaves venceu esta tarde o Académico, em Viseu, por 2-0, em jogo da 21.ª jornada da II Liga.

Adriano Castanheira abriu o marcador aos 57m e Wellington Carvalho, aos 80m, sentenciou o resultado final no Estádio do Fontelo.

Com este triunfo, os transmontanos aproximam-se da zona de subida: estão agora em 4.º lugar com 36 pontos (e em posição de play-off de acesso à Liga), quatro pontos atrás do líder Casa Pia, que tem mais um jogo. Neste momento, em zona de promoção direta, além dos lisboetas, está o Rio Ave - já que o Benfica B não pode ser promovido.

Já o Académico de Viseu está em 14.º lugar, com 26 pontos.