O Varzim anunciou esta sexta-feira a sonante contratação de Lacina Traoré, internacional da Costa do Marfim que chegou a ser apontado como um dos jogadores mais promissores do Monaco de Leonardo Jardim, em 2014, depois de contratado ao Everton.

Aos 31 anos, depois de já ter jogado também no CSKA Moscovo, Sporting Gijón, Amiens, Úpjest, Cluj e Bandirmaspor, o gigante ponta de lança, com 2,03 metros, chega à Póvoa do Varzim.

O possante avançado estava livre e, desta forma, pôde ser inscrito pelo Varzim, penúltimo classificado da II Liga, já depois do fecho do mercado.