A Académica perdeu em casa por 2-1 com o Académico de Viseu e continua mergulhada no último lugar da II Liga.

Daniel Nussbaumer deu vantagem aos viseenses aos 33 minutos, a Briosa empatou aos 74m por João Carlos, mas Carlos Machado, ao minuto 83, deu novamente vantagem aos viseenses.

Com este resultado, a Académica mantém-se no 18.º posto da II Liga com 14 pontos em 24 jogos, enquanto o Académico de Viseu chega aos 27 e segue no 14.º lugar, mas relativamente confortável no que diz respeito ao objetivo da permanência.

Também nesta segunda-feira, o Varzim e o Feirense anularam-se na Póvoa. O Varzim é penúltimo na II Liga, enquanto o Feirense é quinto e podia ter ascendido ao 3.º lugar, posição de subida à Liga, já que o Benfica B (2.º) está impedido de ser promovido.