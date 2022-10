Adán, guarda-redes do Sporting, comentou desta forma a derrota da sua equipa no reduto do Marselha (4-1), em encontro referente à 3.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões. Declarações na flash interview da Eleven Sports:

«São dias que as coisas acontecem assim, em que nada corre bem como queremos. Temos de assumir os erros como parte do futebol, cada um tem de assumir as suas responsabilidades. Amanhã temos de levantar de novo, voltar ao trabalho e pensar já no próximo jogo. O jogo começou bem, com o golo do Trincão, mas depois por vezes tudo corre mal. Foi o que aconteceu. Não há mais explicações.»

Que mensagem passou à equipa ao intervalo? «Obviamente que quando se cometem erros assim, sobretudo a expulsão, a equipa tem de fazer um esforço físico maior, o jogo fica mais difícil para todos os que ficam no relvado. Resta-me assumir a responsabilidade.»

(IMAGENS ELEVEN SPORTS)