O futebolista do Benfica, Adel Taarabt, elogiou as condições que o clube encarnado dá aos atletas para trabalharem, considerando mesmo que está num dos melhores clubes nesses aspetos.

«Estou muito feliz onde estou. Obviamente eu amo o clube. O Benfica, como clube, para mim, é um dos melhores em organização, campos de treinos e instalações. Podeis ver, na vossa liga, agora, o Manchester City tem quatro ou cinco jogadores que passaram pelo Benfica. É como se estivesses em casa, é um clube que, quando um jogador sai, vê-los como os melhores, porque estão preparados», disse o marroquino, em entrevista à rádio inglesa talkSPORT, no domingo.

O médio de 31 anos falou ainda dos objetivos da época, considerando que, a nove pontos do líder, quando faltam oito jornadas para o final (as suas declarações foram, porém, ainda antes do empate no Sporting-Famalicão), o principal objetivo é chegar ao segundo lugar, onde está o FC Porto.

«Estou bem, a época está a correr bem, ainda que não como queríamos, porque estamos em terceiros na liga e estamos aqui para ser campeões. Agora, o nosso objetivo é acabar em segundo, porque se ficarmos em segundo, podemos ir diretamente à Liga dos Campeões. É o objetivo principal nesta época», declarou, falando ainda de Rúben Dias, um «amigo próximo» que viu partir para o futebol inglês, onde Taarabt já esteve no passado.

«O Rúben é incrível, ele chega ao centro de treinos às oito e vai para casa às quatro da tarde. Eu, quando estava em Inglaterra, era uma hora no máximo (risos). E às vezes era muito. Agora, mesmo eu, vou treinar às oito e volto às quatro, cinco da tarde. É a tua profissão. Estou a gostar da minha passagem aqui. A Premier League é a melhor liga, mas estou a gostar da minha passagem aqui», apontou.