O golo do médio espanhol Óliver Torres ao Tondela, no duelo da 23.ª jornada do campeonato da época passada, foi eleito o melhor do ano do FC Porto para os adeptos dos azuis e brancos, anunciou o clube, esta quinta-feira.

Óliver aplicou um remate potente, de primeira, sem deixar a bola cair, aos 52 minutos de jogo, realizado a 22 de fevereiro de 2019, no Estádio João Cardoso, batendo Cláudio Ramos.

O momento do agora médio do Sevilha superou os outros cinco que o clube tinha a votação. Dois deles foram na época passada: o golo de Brahimi ao Sp. Braga na Taça de Portugal e o de Herrera ao Sporting, na última jornada da Liga. Os outros três golos nomeados foram já em 2019/2020: o de Alex Telles ao Boavista no Bessa e o de Zé Luís ao Paços de Ferreira – estes para a Liga – além do de Luis Díaz ao Rangers, no Dragão, para a Liga Europa.

Recorde a entrevista de Óliver Torres ao Maisfutebol

O golo de Óliver ao Tondela:

Estes eram os seis golos nomeados: