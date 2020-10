Adil Rami, atual jogador do Boavista, está a promover o lançamento do seu livro Autópsia e, em entrevista ao jornal Le Figaro, desmentiu as fortes acusações de Pamela Anderson após o fim do mediático namoro do casal, em 2019.

A famosa atriz de 53 anos acusou o campeão do Mundo por França de ser «nascisista», um «mostro», «sociopata», «infield», de a ter ameaçado e de não ter respeito por nenhuma mulher.

«Sei o que ela quis fazer ao acusar-me disso. Quando alguém fala primeiro nas redes sociais, sente que diz a verdade absoluta. Queria quebrar-me. Mas nunca apresentou uma denúncia, por nunca acontecei nada daquilo», salientou Rami.

O jogador de 34 anos não se quis alongar sobre o tema: «Tenho vídeos e fotos que podem desmentir o que ela disse. Já acabou e já não quero que me relacionem com ela.»