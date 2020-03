Pelo menos oito elementos da equipa do Estrela da Guiné Conacri (Étoile de Guinée), entre futebolistas e dirigentes, morreram esta quinta-feira na sequência de um acidente com o autocarro em que seguiam, no centro do país africano.

«Há oito mortos e alguns feridos, incluindo jogadores, membros da administração e acompanhantes adultos. Quatro jogadores morreram instantaneamente e as outras vítimas faleceram no hospital em Mamou», confirmou fonte médica, acrescentando que «o balanço pode piorar devido à gravidade dos ferimentos».

O episódio aconteceu em Timbo, a cerca de quarenta quilómetros da subprefeitura da cidade de Mamou. A equipa que disputa a segunda divisão guineense viajava para Kankan para jogar ante o Karifamoryah, no sábado.

Um trabalhador da área da pecuária, Alpha Mamoudou Diallo, diz ter testemunhado o momento e, à agência AFP, explicou que o veículo que transportava os membros do clube «derrapou antes de bater numa árvore na estrada».

Os acidentes rodoviários são frequentes na Guiné Conacri, em boa parte pelas más condições do piso das vias, dos veículos em mau estado e do modo de condução das pessoas.