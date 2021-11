Os jogos deste domingo arrancam logo pela manhã, com Taça e II Liga! Em jogo de atraso da oitava jornada, a Académica recebe em Coimbra a equipa B do FC Porto, às 11h00. No que concerne à Taça de Portugal, e com apito inicial marcado para a mesma hora, o Serpa vai procurar 'tombar' o Estoril.

Ao início da tarde, o Caldas, da Liga 3, recebe o Belenenses SAD. No Campo do Cevadeiro, joga-se o Vilafranquense-Mafra e o Torrense, do terceiro escalão, vai até ao reduto do Paredes, que milita no Campeonato de Portugal. A fechar os jogos da prova rainha surge o dérbi entre Moreirense e Vit. Guimarães, às 16h45.

Ainda em solo português, mas no Futsal, há dérbi de Lisboa, com o Sporting a receber o Benfica, às 20h00.

No estrangeiro, em Itália, o Cagliari visita o Sassuolo às 11h30. Meia hora depois, mais um jogo, desta feita em Espanha, e com Florentino Luís em campo, pelo Getafe.

Mas os jogos prosseguem durante a tarde. Desde logo, às 14h00, o Man. City dos portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva recebe o Everton, ainda antes de o Tottenham defrontar o Leeds.

Em Espanha, o Real Madrid vai a Granada, já a saber os resultados dos principais rivais. Na Serie A, destaque para um dos jogos da jornada, na receção do Inter ao Nápoles, que pode isolar-se na liderança da prova.

Vários jogos do campeonato francês disputam-se também este domingo, mas o clássico entre Lyon e Marselha, às 19h45, é o duelo mais prometedor.

Decorre ainda o Grande Prémio do Qatar, a partir das 14h00. Lewis Hamilton, que por esta altura vai disputando o campeonato com Max Verstappen, parte da pole position na 21.ª prova do Mundial de Fórmula 1.

Taça de Portugal

Serpa (CP) - Estoril Praia (I), 11h00 (Canal 11)

Caldas (L3) - Belenenses SAD (I), 14h00 (Canal 11)

Vilafranquense (II) - Mafra (II), 14h00 (Campo do Cevadeiro)

Paredes (CP) - Torreense (L3), 14h00

Moreirense (I) - Vit. Guimarães (I), 16h45 (Canal 11)

II Liga, jogo em atraso da 8.ª jornada:

Académica - FC Porto B, 11h00 (SportTV1)

Futsal, 9.ª jornada:

Modicus - Sporting de Braga, 17h00

Sporting - Benfica, 20h00

Itália

Sassuolo - Cagliari, 11h30 (SportTV2)

Bolonha - Veneza, 14h00 (SportTV3)

Salernitana - Sampdoria, 14h00 (SportTV2)

Inter Milão - Nápoles, 17h00 (SportTV1)

Génova - Roma, 19h45 (SportTV1)

Espanha

Getafe - Cádiz, 13h00 (Eleven1)

Granada - Real Madrid, 15h15 (Eleven1)

Elche - Betis, 17h30 (Eleven1)

Real Sociedad - Valência, 20h00 (Eleven1)

Alemanha

Friburgo - Eintracht Frankfurt, 14h30 (Eleven2)

Mainz - Colónia, 16h30 (Eleven2)

Reino Unido

Manchester City - Everton, 14h00 (SportTV1)

Tottenham - Leeds, 16h30 (SportTV2)

França

Brest - Lens, 12h00 (Eleven2)

Angers - Lorient, 14h00 (Eleven4)

Metz - Bordéus, 14h00 (Eleven6)

Estrasburgo - Reims, 14h00 (Eleven5)

Troyes - Saint-Étienne, 14h00

Clermont - Nice, 16h00 (Eleven4)

Lyon - Marselha, 19h45 (Eleven2)

Automobilismo

Grande Prémio do Qatar, 21.ª prova do Mundial de Fórmula 1, às 14h00 (Eleven3)