Terminada mais uma ronda das competições europeias, esta sexta-feira os campeonatos nacionais retomam, a conta-gotas, os respetivos calendários, com quase todas as ligas com um jogo antecipado para o dia de hoje. É o caso de Portugal, com o Gil Vicente e Nacional a terem a honra de inaugurar a 24.ª jornada da Liga. Mas ainda antes da bola começar a rolar, esta sexta-feira também é dia de sorteios das competições europeias.

Começamos precisamente por Nyon, na Suíça onde os dezasseis «sobreviventes» da Liga dos Campeões e da Liga Europa vão ficar a conhecer os respetivos adversários dos quartos de final, com especial atenção para o FC Porto, a única equipa portuguesa ainda em prova.

Primeiro será realizado o sorteio da Champions, com início marcado para as 11 horas, sabendo-se, à partida, que o FC Porto nunca venceu uma eliminatória com nenhum dos sete possíveis adversários.

Por volta do meio-dia, será a vez dos oito emblemas da Liga Europa conhecerem os respetivos caminhos até à final de Gdansk, com a definição dos jogos dos quartos de final e consequentes emparelhamentos das meias-finais.

Já sem equipas portuguesas em prova, será, assim, o dia em que a Roma de Paulo Fonseca, o Manchester United de Bruno Fernandes, o Arsenal de Cédric Soares e o Granada de Rui Silva e Domingos Duarte vão conhecer os próximos adversários.

A Liga regressa depois à noite, pelas 20h30, hora em que está previsto começar o Gil Vicente-Nacional, o primeiro jogo da 24.ª jornada. No sábado haverá mais quatro jogos, pelo que esta sexta-feira haverá oito conferências de imprensa, entre as quais as de Sérgio Conceição e Ruben Amorim.

O treinador do FC Porto será o primeiro a apresentar-se diante dos jornalistas, para falar da deslocação do FC Porto a Portimão, numa conferência de imprensa que tem início marcado para as 12h30. O treinador do Sporting, por sua vez, vai fazer a antevisão da receção do líder ao Vitória de Guimarães, também em conferência de imprensa, neste caso marcada para as 18h30.

Além da liga portuguesa, também haverá um jogo na Premier League, na Bundesliga, na liga espanhola, na liga italiana e ainda na liga francesa.

Futebol à parte, esta sexta-feira também será dia de dérbi no basquetebol, com o Benfica, segundo classificado, a receber o líder Sporting, num duelo da 23.ª jornada que tem início marcado para as 19h00 (RTP2).

Os jogos que pode ver esta sexta-feira

I Liga (24.ª jornada):

Gil Vicente - Nacional, 20:30 (SportTV1).

Liga inglesa (29.ª jornada):

Fulham - Leeds United, 20:00 (SportTV2).

Liga espanhola (28.ª jornada):

Betis - Levante, 20:00 (Eleven Sports 2).

Liga italiana (28.ª jornada):

Parma - Génova, 19:45 (SportTV3).

Liga alemã (26.ª jornada):

Arminia Bielefeld - Leipzig, 19:30 (Eleven Sports 1).

Liga francesa (30.ª jornada):

Saint-Étienne - Mónaco, 20:00 (Eleven Sports 3)