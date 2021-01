Esta quarta-feira prosseguem os oitavos de final da Taça de Portugal com o Sp. Braga a receber o Torreense, do campeonato de Portugal, num jogo que tem início marcado para as 15h30, que vai definir a sexta vaga nos quartos de final da prova rainha. Mas há muito mais futebol de alto nível por essa Europa fora.

Em Espanha joga-se o primeiro jogo da Supertaça, em formato final four, com o Barcelona a defrontar a Real Sociedad, èm Córdoba, às 20h00, antes do duelo entre Real Madrid e Athletic Bilbao, marcado para o dia seguinte.

Há mesma hora, em França também há Supertaça, ou melhor, há o Troféu dos Campeões, com o campeão Paris Saint-Germain a defrontar o Marselha de André Villas-Boas em Lens.

O Tottenham de José Mourinho também vai voltar em campo frente ao Fulham, em jogo em atraso da 16.ª jornada da Premier League, mas, antes disso, o Manchester City de Pepe Guardiola abre a 18.ª ronda com a receção ao Brighton.

Também será dia de Cristiano Ronaldo entrar em ação, com a Juventus a receber o Génova num dos três jogos dos oitavos de final da Taça de Itália marcados para esta quarta-feira.

Esta quarta-feira também vai decorrer o velório de Alex Apolinário, entre as 10:00 e o 12:00, no Pavilhão do Alverca, antes do corpo do jogador brasileiro ser transladado para o Brasil.

Futebol à parte, esta quarta-feira também arranca o campeonato do Mundo de andebol, no Egito, com a seleção anfitriã a defrontar o Chile, no Cairo, na ronda preliminar, com hora marcada para 17h00 de Lisboa.

Os jogos desta quarta-feira

Taça de Portugal (oitavos de final):

Sporting de Braga-Torreense, 15:30 (SportTV1).

Supertaça de Espanha (meia-final):

Real Sociedad-Barcelona, 20:00 (Eleven Sports 1).

Troféu dos Campeões

Paris Saint-Germain-Marselha, 20:00 (Eleven Sports 2).

Premier League (jogo em atraso da 16.ª jornada):

Tottenham-Fulham, 20:15 (SportTV1).

Premier League (18.ª jornada):

Manchester City-Brighton, 18:00 (SportTV2).

Taça de Itália (oitavos de final):

Fiorentina-Inter Milão, 14:00 (SportTV2)

Nápoles-Empoli, 16:45 (SportTV3)

Juventus-Génova, 19:45 (SportTV1)

Taça da Alemanha (jogo em atraso da 2.ª eliminatória):

Holstein Kiel - Bayern Munique, 19:45 (SportTV3)