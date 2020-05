A PSP emitiu um comunicado com título «agressões a adeptos na zona do Lumiar» e indicou que as ações de violência foram perpetuadas por um grupo de 15 indivíduos e que fizeram três vítimas.

A força policial descreve que «relativamente aos vídeos que circulam sobre alegadas agressões entre grupos de adeptos, a PSP foi acionada para a zona do Lumiar, no dia 17 de maio pelas 22h19, por haver notícia de alegadas agressões entre indivíduos».

A PSP verificou que havia três vítimas, todos homens, com idades entre os 20 e os 26 anos. «Terão sido agredidos por um grupo de cerca de 15 indivíduos, desconhecendo-se a sua identidade», lê-se no comunicado, depois de a TVI noticiar que um grupo de adeptos do Benfica agrediu um grupo de adeptos do Sporting, em menor número.

A TVI noticiou também que dois indíviduos estão hospitalizados. Uma informação confirmada pelas autoridades: «Duas das vítimas foram transportadas para o Hospital Santa Maria e foram informados dos trâmites legais.»

A PSP termina a dizer que «está a desenvolver diligências no sentido de apurar a identidade dos intervenientes».