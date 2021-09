Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações no final da goleada sofrida em Alvalade (1-5) frente ao Ajax:

«Se estou arrependido de não ter contratado jogadores com outra dimensão? Ainda agora saíram as contas do Sporting, sabemos o momento que vivemos. É com estes jogadores que estamos e é com estes jogadores que quero estar. Se me arrependo de não ter ido buscar mais um central? Eu não mudo de opinião. Isso é para outros treinadores.

Tivemos muita gente da equipa B no banco, mas não os lancei porque não os iria lançar neste jogo, da mesma forma que tirei o Vinagre porque há dias em que nada nos sai bem. As adaptações não correram bem, é verdade, mas nada correu bem. Agora, o caminho é em frente e eu acredito que posso fazer desta equipa muito melhor.

Acredito muito no que estamos a fazer e acredito genuinamente que podemos vencer o próximo jogo, seja na Liga dos Campeões ou no campeonato.