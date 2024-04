São 33 vitórias consecutivas, em todas as provas, e por isso o ambiente no balneário do Al Hilal vai de vento em popa.

Depois do triunfo frente ao Al Nassr, e antes da final da Supertaça ante o Al Ittihad, esta quinta-feira, Jorge Jesus decidiu oferecer um presente a cada um dos futebolistas da equipa que orienta: chocolates.

O próprio técnico português fez questão de distribuir os chocolates pela sala, perante os sorrisos dos futebolistas, e já depois de um discurso em inglês.

Ora veja: