Cristiano Ronaldo chegou esta noite a Riade, na véspera da sua apresentação no Al Nassr, e foi recebido com pompa e circunstância.

Nas ruas da capital Arábia Saudita, são vários os painéis publicitários a dar as boas-vindas ao internacional português, conforme comprovam as várias imagens a circular nas redes sociais.

Ronaldo, refira-se, será apresentado no Al Nassr esta terça-feira, às 16h00.

The Language of Riyadh is #Cristiano_Ronaldo 🐐💛 pic.twitter.com/tOhhEbyiKA