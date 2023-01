A ida de Cristiano Ronaldo para a Arábia Saudita está a voltar o interesse mediático desportivo para aquele país do Médio Oriente, o que representa desde logo um triunfo.

O internacional português ainda nem entrou em campo e já está a movimentar milhares de pessoas que procuram um lugar para ver a apresentação, ou até para os próximos jogos do Al Nassr.

O impacto esperado pelos responsáveis árabes, contudo, será muito maior e promete ir para lá dos relvados. Mas é ainda impossível de antecipar, de acordo com Mariano Barreto, treinador português que já treinou o Al Nassr, mas também o Al-Qadisiyah.

«Claro que a ida dele para a Arábia Saudita não será indiferente a todos os cidadãos do reino. Falei com um alto dirigente do clube, que esteve na minha ida para lá e me disse que estão com uma grande expectativa pelo impacto, pois nem eles próprios têm noção da dimensão que esta vinda do Cristiano Ronaldo irá ter», disse à Lusa Mariano Barreto.

Barreto acredita que a ligação da família real de Salman bin Abdulaziz ao clube «terá sido determinante ou utilizada como bandeira para o desenvolvimento do futebol no país» durante as negociações com Ronaldo. Ainda que acredite que nem tudo vai mudar de uma hora para a outra.

«Julgo que o impacto foi uma das razões consideradas pelas autoridades para que uma figura como ele pudesse vir para a Arábia Saudita envolvendo os números que envolve. Há tempos ouvi técnicos lusos que por lá passaram a dizer que o grande problema era conseguir que os jogadores viessem treinar sempre ou cumprissem horários», apontou.

«Apesar de gostarem de futebol, os jogadores sauditas não se dedicam como os jovens europeus no treino nem o encaram como uma atividade profissional, mas como forma de entretenimento. A ida do Cristiano Ronaldo poderá ser uma maneira de conseguir provar que com trabalho, entrega, dedicação e talento, é possível atingir algum nível. É claro que ninguém está a pensar que irão nascer Ronaldos na Arábia Saudita», alerta ainda.

«Estádios do melhor que existe… com 100 ou 200 pessoas»

Mariano Barreto acredita que o vencedor de cinco Bolas de Ouro «sentiu que seria bem aceite» na Arábia Saudita, sem olhar «só aos milhões que causam espanto», e deseja agora que Ronaldo consiga também tornar o futebol mais apreciado em terras sauditas.

«Espero que consiga deslumbrar naquelas paragens como fazia nos palcos europeus. Ele tem uma fundamental necessidade de ser feliz no que faz, mas, se não estiver assim, dificilmente vai continuar até ao fim do contrato. Julgo que vai encontrar essa felicidade, pois à primeira vista parece que é isso que os sauditas lhe estão dispostos a dar», frisou.

O que quase de certeza vai ser uma realidade, pelo menos nos primeiros meses de Ronaldo na Arábia Saudita, é o aumento da assistência nos estádios. Mas isso nem é assim tão difícil.

«Naqueles estádios fantásticos e do melhor que há costumam estar 100 ou 200 pessoas. As bancadas acabavam por ser compor ligeiramente nos jogos grandes. Com esta vinda de Cristiano Ronaldo, não tenho dúvidas de que em qualquer ponto da Arábia Saudita os recintos vão estar completamente cheios enquanto ele for novidade e capaz de mostrar que ainda consegue entusiasmar e maravilhar os fãs que o forem ver jogar», finalizou.